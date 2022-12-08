Співак Віталій Козловський, який втрапив у скандал після отримання ордена від президента, приїхав до рідного Львова.

Артист уже чотири роки змушений виправдовуватися за те, що розважав росіян під час війни. Цього року Володимир Зеленський нагородив Віталія Козловського орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Але багато українців таке рішення засудили та нагадали, що Козловський у 2018 році, коли Україна вже чотири роки боролася проти російських загарбників, виступав на російському Дні перемоги в Москві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський показав фото, на яких позує на тлі Львівського оперного театру та поділився зізнанням.

"Вперше цього року я приїздив до рідного Львова. Місто буквально пропитане приємними спогадами… Рідні люди. І це тепло як ніколи відчувається, коли йде війна і всіх розкидало по світах. Думаю, що де б ти не був, зв’язок з тим місцем, де ти народився, ніколи не розірветься. Скільки б років я не жив в столиці, приїжджаючи сюди, розумію, що душею я львів’янин", — написав співак.

На публікацію одразу ж відреагувала інша уродженка Львова актриса Ольга Сумська, написавши в коментарях: "Наша з тобою Батьківщина, Вітасику!❤️". Шанувальники артиста під постом розповідають, з яких міст вони родом та де живуть зараз.

Нагадаємо, Кондратюк різко заговорив про скандал із Козловським та його орден від президента.

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський у дорогому костюмі на тлі ЗСУ нарвався на жорстку критику.

Також Politeka писала, що Козловський із Поляковою за ручку з'явилися на публіці, несподівані кадри.