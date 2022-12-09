Оля Полякова згадала, як використала приворот із цигаркою, а зараз вона щаслива заміжня за бізнесменом Вадимом.

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що у молодості пробувала приворожити чоловіка, і їй це вдалося. У новому випуску ютуб-шоу "Дорослі дівчата" вона згадала у розмові з телеведучою Машею Єфросініною, про свій досвід використання приворотів та магії.

Оля Полякова згадала, як використала приворот з сигаретою, під час якого втратила свідомість прямо в під'їзді.

"Я так робила, і так накурилася, що знепритомніла. І лежала в тому під'їзді, поки мама не йшла зі відром для сміття. Тому прошу в домашніх умовах не повторювати. А цей придурок, якого я приворожила, до речі, досі за мною бігає і раз на рік дзвонить. Спрацювало!” – згадала Оля Полякова та не змогла стримати сміх.

Варто зазначити, що зараз Оля Полякова щасливо одружена з бізнесменом Вадимом. У них у шлюбі народилося двоє дітей – Марія та Аліса. На початку повномасштабного вторгнення Вадим вступив до ТРО, а Полякова з дітьми виїхала за кордон. Наразі співачка перебуває в Грузії, де бере участь у "Танцях із зірками".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.