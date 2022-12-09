Як повідомляє Politeka.net, закохані Надія Дорофєєва та Михайло Кацурін випустили першу спільну пісню "Щоб не було". Українська артистка назвала цей трек "творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя". Після цього артистка опублікувала в Інстаграмі сміливий портретний знімок, щоб привернути увагу до кліпу пари.

"Для нас з Мишком найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль і віру один в одного", - зазначила Надія Дорофєєва, розповідаючи про нову пісню.

А у новому посту Надія Дорофєєва повідомила, що кліп на її нову пісню "Щоб не було" зайняв перший рядок у рейтингу YouTube в Україні. Дорофєєва супроводжувала пост портретним знімком, для якого позувала, закусивши губу і дивилася вбік призовно.



У коментарях до знімку користувачі мережі написали безліч компліментів для артистки, зокрема до її фото: "Красива пара, мені приємно дивитися на Вас", "Моща потужна", "Юхуууу... Соковита", "Дуже коротка пісня, це скоріше імпровізація "," Це справжні шедеври народжені у коханні".

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