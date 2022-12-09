Букмекери вже назвали ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2023, який відбудеться зовсім скоро.

Як пише Politeka.net, згідно з їхнім прогнозом, на Євробачення-2023 від України поїде співачка Jerry Heil.

У фіналі Нацвідбору артистка, яка зараз знаходиться в США, виступить з піснею "When God Shut the Door".

Нагадаємо, що Jerry Heil вже брала участь у Нацвідборі на Євробачення, але тоді програла.

На другому місці, згідно а даними букмекерів, опинилася група TVORCHI, на третьому – співак Moisei.

На самому останньому місці опинилася група Tember Blanche.

Додамо, що деякя українці не згодні з букмекерами і проти того, щоб на Євробачення їхала Jerry Heil.

Одним не до вподоби, що дівчина співає англійською, іншим – що вона знаходиться у США і у найближчі роки не повернеться. Нагадаємо, Jerry Heil знаходиться у Бостоні - чотири роки вона вчитиметься писати музику до кінофільмів.

«Засмучує такий вибір букмекерів», «Опять это ахрана атмена?», «А я казала що її тягнути будуть... Пісня не заслуговує на Євро! Якби це була пісня Мрія – не сперечаюся, а ця-Ні», «Ми в Україні живемо , чи вже ні? Чому все на англійській мові?», «Як на мене людина, яка виїхала до Америки не може представляти Україну на Євробаченні», "Який жах, невже і цю будуть тягнути як Паш… ні, ні і ще раз ні".

Також повідомлялось, що відомий ведучий і диктор "Євробачення" прокоментував скандал.

Раніше був опублікований список учасників фіналу Нацвідбору Євробачення-2023.