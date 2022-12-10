Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото та розповіла про інший бік своєї акторської роботи.

Як відомо, Наталка окрім зйомок у кіно та серіалах, а також ігри на сцені театру, займається ще й дубляжем. Так, цього разу зірка показала кадри зі студії звукозапису та розповіла про роботу над дубляжем мультика. Судячи зі знімків, Наталка дуже відповідально підійшла до цієї роботи та викладалася по всій програмі. Навіть голос довелося змінити, як розповіла актриса.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Всі знають, наскільки сильно я люблю цю, іншу сторону акторської професії – дублювання мультфільмів. Але тут отримала ще більше задоволення, адже треба було неабияк попрацювати над говіркою і змінити голос, бо Златка – дівчина не проста. Тепер навіть не знаю, чи впізнаєте моє виконання, завтра покажу вам трейлер, і ви все зрозумієте. Запрошую всіх до перегляду.

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