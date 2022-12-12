Знаменита модель Наомі Кемпбелл висловилася про пам'ятну зустріч і постала на фото в елегантному вигляді.

52-річна модель нещодавно заявила, що відходить від кар'єри моделі, адже стала мамою. Не розкриваючи деталей народження дитини, Наомі вирішила активніше у своїй вести соціальну діяльність.

«Інтенсивне сонце, світло кольору землі, чиста радість повернутися в #Дакар #Сенегал #на батьківщину з родиною та друзями!! Для мене велика честь бути присутньою на першому показі розкішного бренду chanelofficial в Африці на південь від Сахари» - зізналася Наомі.

У мережі підтримали прагнення моделі займатися різними речами:

«Дійсно чудовий досвід ❤️; Королева🤩; Ти найкраща на світі людина; Я сподіваюся, що карибці та африканці колись зможуть по-справжньому переломити хліб; Вам потрібно зробити логотип компанії?; думаю, буде лідером; вам личить бути такий».

Зазначимо, всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл нещодавно заявила, що має намір передати свій багатий досвід, свої знання та вміння молодому поколінню та викладе охочим спеціальні уроки. Знедавна Наомі стала мамою (зірка не розкриває деталей появи дитини), стала активісткою і все частіше з'являється на світських вечорах.

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