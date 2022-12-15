Популярна Інстаграм-модель Кайлі Дженнер в одязі, що закриває навіть голову, спантеличила фанатів експериментами.

Відома Інстаграм-модель, власниця свого косметичного бренду та сестра Кім Кардаш'ян Кайлі продовжує хвалитися незвичайним вбранням в Інстаграм. Для дівчини це стало вже чимось подібним до традиції, щоб отримати сотні коментарів.

Цього разу дівчина одягла сукню, поєднану з імітацією балаклави в єдиному стилі із самим вбранням. Вона залишила відкритими лише очі, підібравши також взуття до нового образу. Причому такий експеримент було залишитися непоміченим.

«Чекаємо на Санту, як..» - написала Кайлі.

У мережі одразу поділилися думкою: Ах, так…. Повністю; неслухняний чи хороший список?; ти продовжуєш підвищувати свій рівень!; найкрутіший вид; береги Санту 😂; Кайлі ... мені це не подобається; Ти збираєшся пограбувати Санту?; Чому ви всі думаєте, що це плаття добре?; Нема стилю; Тепер, дівчинко ... що це???; Кайлі прокидається. Нам це не подобається».

Кайлі також вирішила нагадати зухвалим способом про свій косметичний бренд і навіть підібрала для нової реклами надзвичайно яскравий макіяж. А ось відкрите строкате вбрання з вирізами опинилося в самому центрі уваги.

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