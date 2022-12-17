Популярна інстаграм-модель Кім Кардаш'ян прославилася завдяки своєму бажанню завоювати увагу публіки всіма доступними способами. Вона потрапляла у скандали, влаштовувала розбірки у мережі, виставила життя сім'ї напоказ та продовжує це робити.

Цього разу Кім похвалилася сімейним вбранням разом із усіма своїми дітьми, проте вже без екс-чоловіка Каньє Уенста. Кім підкреслила святковий акцент у самих піжамах червоного кольору та принтами на них.

Варто зазначити, що показує подібні кадри Кардаш'ян із дітьми досить рідко.

«Повний дім» – коротко написала Кім.

У мережі відразу ж почали коментувати:

"Такий милий; дуже мило! ❤; Де плюшеві ведмедики?; 5 секунд після фотосесії. Де няня?!; Як у вас повний будинок без тата 🤔; Нічого не сказати означає сказати все; Так мило!; яка різниця?; Кім із її майбутніми голлівудськими жертвами».

Раніше Кім поблизу збентежила деяких фанатів, адже артистка продемонструвала, в якому стані її вибілені до сивини локони. Багато хто звернув увагу - у спробах за новою собою зірка переборщила з фарбуванням темних локонів.

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