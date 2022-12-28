Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів про концерт у Бучі, з яким туди приїхав.

Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський – відомий український співак, який став переможцем на шоу "Голос країни". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно артист вирушив із концертом до Бучі, яка була окупована російськими військами. Зірка в інтерв'ю розповіла, що пережив під час поїздки. Фрагмент своєї розмови зірка опублікував у своєму блозі Інстаграм.

"Виступали в Бучі, було страшно їхати, зізнаюся чесно... Я думаю, не знаю, як виступати, як співати. У нас такі пісні, ЗСУ, переможна, вони такі веселіші... Але коли ми приїхали і почали співати. .. І люди такі зі сльозами: "Приїдьте ще", - сказав Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ти дуже добра і світла людина, більше таких";

"Так, знайомство було прекрасним! спасибі за це інтерв'ю! Сподіваюся, зробимо ще!".

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