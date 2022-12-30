Щодня 56-річна знаменита актриса театру та кіно Ольга Сумська показує в Інстаграм нові кадри, привертаючи увагу. Вона займається різними заходами, тому яскраві кадри у Сторі також дивують фанатів.

Наприклад, цього разу Ольга зацікавила виглядом у шкіряних лосинах та чорних масивних чоботях зі шнурівкою, акуратна туніка з принтом вдало доповнила вигляд зірки. При цьому 56-річна актриса виглядала значно молодшою.

Для порівняння Сумська вразила кадром із далекого минулого - як зазначала родиною 1994 рік. Різниця практично у 30 років непомітно позначилася на його обличчі.

Також Ольга написала, що на сьогоднішній день усі наші думки та молитви за наших героїв, незламних захисників України!

«У чому інновація: на території центру військові після тяжких поранень зможуть проходити медичну та психологічну реабілітацію, а також соціалізуватись та адаптуватися до нових умов життя завдяки праці! Я впевнена, центру Захисник – бути! Але за нашої з вами підтримки!» – поділилася Ольга.

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