Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото, на якому позує в сяючій ялинці.

Як видно, Злата відбита у святковій локації з новорічною ялинкою. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – на ній темні штани та короткий чорний топ, а зверху вона надягла яскраву чорно-зелену накидку. Волосся артистки заплетені в афрокосички, а на її обличчі легкий макіяж та загадковий вигляд.

У підписі до публікації Огневич поділилася планами на новий рік: "Переможний рік розпочався 24 лютого і триває досі. В нас єдине бажання на всіх - ПЕРЕМОГА. Бажаю цього всім серцем у 2023 році! Дякую незламним захисникам за те, що тримаєте Україну, такою великою ціною, від освідомлення якої боляче стискається моє серце. Шана довічна й низький уклін кожному, кожній. Чекаю на повернення ВСІХ полонених додому. Я і надалі робитиму все, щоб разом з вами наблизити Перемогу, на своєму арт-фронті. А потім… Потім ми вийдемо на вулиці, обіймемося міцно, будемо плакати від щастя і побачимо ТОЙ день, коли прийде Мир. Слава Україні".

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