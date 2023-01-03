Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, як вони зі старшою донькою Машею проводили магічний сеанс.

Як виявилося, дочка Олі на свята повернулася з Лондона, де цього року почала навчатися. Під час ефіру мама та дочка влаштували магічний сеанс ворожіння. До речі, вони обидві спеціально причепурилися до цього ефіру, одягнувши чорні елегантні капелюхи. Однак, решта одягу на них більш звичайна і в спортивному стилі.

У підписі до публікації Полякова написала "Магічний ефір". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Оля молодець. І стадіони назбирає, і на картах погадає. Не пропадуть дівчата".

"Так круто дивитися, коли мама та дочка на одній хвилі. Просто приголомшливі".

"Я дякую вам, ви знаходите сили та час, щоб принести трохи радості нам. У важкі часи це дуже потрібно".

"Я на одному подиху дивилася ефір, ви молодці, дівчата".

"Не забудьте наступного разу про барани сказати".

"Спасибі вам".

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