Юна фаворитка Олега Винника Еліна Іващенко показала, як вміє співати, поділившись на відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Голос країні". Там молода артистка була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманті". Наразі Іващенко досить популярна в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч українців. А цього разу Еліна показала, як уміє співати, поділившись яскравими кадрами у своєму блозі.

"Ніколи недостатньо", - написала під відео Еліна.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Шалено красива";

"Вау";

"Будь ласка, розгляньте можливість розміщення ролика на YouTube!";

"Право .... ніколи не буває достатньо .... Гарно співаєте";

"Мурашки по всьому тілу";

"Я ніколи не міг насититися твоїм голосом. Справжній талант".

Нагадаємо, молода фаворитка Винника не змогла сховати всю красу під однією блузою.

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