Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Голос країні". Там молода артистка була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманті". Наразі Іващенко досить популярна в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч українців. А цього разу Еліна показала, як уміє співати, поділившись яскравими кадрами у своєму блозі.
"Ніколи недостатньо", - написала під відео Еліна.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Шалено красива";
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"Вау";
"Будь ласка, розгляньте можливість розміщення ролика на YouTube!";
"Право .... ніколи не буває достатньо .... Гарно співаєте";
"Мурашки по всьому тілу";
"Я ніколи не міг насититися твоїм голосом. Справжній талант".
Нагадаємо, молода фаворитка Винника не змогла сховати всю красу під однією блузою.
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