Українська виконавиця Джамала поділилася з архівними фото та показала, як виглядала до великої популярності. Вона дуже рідко показує своїм шанувальникам рідних людей. Виконавиця вважає за краще не згадувати про своїх батьків і старшу сестру Евеліну, яка проживає в Туреччині. Однак несподівано знаменитість у своїх інстаграм-сторизах показала кадри з "сестрою від іншої мами".

Так, співачка привітала із днем ​​народження свою подругу, яку називає "сестрою від іншої мами". До свого привітання Джамала додала фотографії із близькою людиною.

На кадрах Джамала постала з коротким волоссям і смішним чубчиком. На першому фото вона одягла сонцезахисні окуляри у квадратній оправі та блузку у морську смужку. На другому знімку співачка зібрала волосся та обрала для прогулянки білу футболку з принтом, а також короткі джинсові шорти із потертостями.

"Як добре, що ти народилася. Моя сестра від іншої мами. І хоч у селі в Криму, хоч у європейському місті – ти завжди виглядаєш неймовірно! Ікона стилю! Просто будь щаслива", - звернулася до подруги виконавиця Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.