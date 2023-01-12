Українська виконавиця Джамала поділилася з архівними фото та показала, як виглядала до великої популярності. Вона дуже рідко показує своїм шанувальникам рідних людей. Виконавиця вважає за краще не згадувати про своїх батьків і старшу сестру Евеліну, яка проживає в Туреччині. Однак несподівано знаменитість у своїх інстаграм-сторизах показала кадри з "сестрою від іншої мами".
Так, співачка привітала із днем народження свою подругу, яку називає "сестрою від іншої мами". До свого привітання Джамала додала фотографії із близькою людиною.
На кадрах Джамала постала з коротким волоссям і смішним чубчиком. На першому фото вона одягла сонцезахисні окуляри у квадратній оправі та блузку у морську смужку. На другому знімку співачка зібрала волосся та обрала для прогулянки білу футболку з принтом, а також короткі джинсові шорти із потертостями.
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"Як добре, що ти народилася. Моя сестра від іншої мами. І хоч у селі в Криму, хоч у європейському місті – ти завжди виглядаєш неймовірно! Ікона стилю! Просто будь щаслива", - звернулася до подруги виконавиця Джамала.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.