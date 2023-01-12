Пісня Нацвідбору на Євробачення стала дуже популярною у ТікТок, де опинилася у тренді.

Як пише Politeka.net, в Україні нещодавно відбувся Нацвідбір на Євробачення, де переміг колектив TVORCHI. На другому місці розмістилася виконавиця KRUTb, а трійку замкнула Jerry Heil. України доволі суперечливо відреагували на результати голосування. А тепер стало відомо, що пісня учасниці FIЇNKA стала справжнім хітом у ТікТок. Про це повідомляє "Суспільне.Євробачення" у своєму Інстаграмі.

"Пісня "Довбуш" учасниці Нацвідбору-2023 стала трендом у ТікТок", - написано було у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"У записі класно звучить, але наживо на Євробаченні той сум: (", "Здивований, що цього ще в грудні не сталося", "Яка ж дичина", "Пізно схаменулися".

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