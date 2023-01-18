Святослав Вакарчук, який вирушив до спеціального туру для підтримки українців, продовжує ділитися кадрами.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує показувати в Інстаграм атмосферні кадри зі своїх виступів. Артист з перших днів вторгнення Росії підтримує українських громадян і постраждалих, а також висвітлює ситуацію в країні за допомогою соціальних мереж.

«Розповідав людям у Давосі, як українці захищають свободу, та грав пісні. Велика енергія та підтримка України на #UkraineIsYouDavos. Подивитися виставку про надію, непокору та звільнення, а також #RussianWarCrimes можна на Променаді 59 або на UkraineIsYou.org» - пише артист.

У мережі реагують: «Святославе, дякуємо Вам за все! ❤️ Любимо сильно Вас по всій Україні та пишаємося Вами ❤; Це був чудовий концерт, дякую, Славко!🙏🏻

Святославе, ми безмежно вдячні ❤; Щоб після Давосу нам усе вдалося; Вітання Давос!!! Найтепліше Любов і подяка;

Боже який ви гарний 😍😍. Давно не бачила» - пишуть у мережі.

Раніше кадри з виступу артиста привернули чимало уваги.

«Відео – останні години напередодні нового 2023 року (© @ivan.marunych) року. І так ми продовжуємо нести свій прапор і далі йдемо разом на наш власний Еверест», – поділився Вакарчук під роликом.

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