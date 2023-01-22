Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Оля похвалилася образом у білому, похвалявшись новим аксесуаром – сережкою у вигляді українського герба.
"Тримаємося! Разом ми сила!", - написала Полякова під фотографією.
Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили понад три тисячі лайків і написали коментарі:
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Затримано заступника міністра: звинувачують у махінаціях при закупівлі генераторів
Міс Всесвіт у ботфортах показала ідеальне пальто на весну: "Це виглядає красиво!"
У Дніпрі після трагедії затримали цілу банду: ким вони виявилися
Кароль опублікувала важкий кадр із Денисом Монастирським, залишилося на згадку: "Неможливо повірити"
"Н – ніжність";
"Молодець! Олю, пишаюся тобою! Україна обов'язково переможе!";
"Олечко, ти прекрасна і чудова".
А до того Єфросиніна вітаю Олю з днем народження.
"Мало! Ну дуже багато мчить по мережі твоїх прекрасних фото зараз. Адже у тебе день народження, і всі знають, як завжди ти хочеш виглядати на всі сто! Мало того, тобі це круто вдається!)
Але для мене ти рідна і найкрасивіша на цьому фото – ти сиділа після двох днів наших зйомок на вулиці, загорнувшись у всі ковдри світу, замерзла та втомилася, у своїх роздумах, що робити далі…”, - написала Маша.
Нагадаємо, Єфросиніна показала несподіваний кадр зі справжньою Поляковою без косметики .
А ще Politeka повідомляла, що Полякова у сукні з блискітками незвичайно привітала саму себе з днем народження .
Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, як знаменитий артист відмовився зробити з нею фото