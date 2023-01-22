Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Оля похвалилася образом у білому, похвалявшись новим аксесуаром – сережкою у вигляді українського герба.

"Тримаємося! Разом ми сила!", - написала Полякова під фотографією.

Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили понад три тисячі лайків і написали коментарі:

"Н – ніжність";

"Молодець! Олю, пишаюся тобою! Україна обов'язково переможе!";

"Олечко, ти прекрасна і чудова".

А до того Єфросиніна вітаю Олю з днем ​​народження.

"Мало! Ну дуже багато мчить по мережі твоїх прекрасних фото зараз. Адже у тебе день народження, і всі знають, як завжди ти хочеш виглядати на всі сто! Мало того, тобі це круто вдається!)

Але для мене ти рідна і найкрасивіша на цьому фото – ти сиділа після двох днів наших зйомок на вулиці, загорнувшись у всі ковдри світу, замерзла та втомилася, у своїх роздумах, що робити далі…”, - написала Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна показала несподіваний кадр зі справжньою Поляковою без косметики .

А ще Politeka повідомляла, що Полякова у сукні з блискітками незвичайно привітала саму себе з днем ​​народження .

Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, як знаменитий артист відмовився зробити з нею фото



