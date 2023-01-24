Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який писав жарти для "Квартал 95". Зірка вирішила піти на проект "Холостячка", де боровся за серце Ксенії Мішиної. Олександру вдалося перемогти на шоу та пара після шоу зустрічалася довгий час. Але зрештою вони розійшлися, а потім знову з'явилися разом, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але після цього Еллерт переїхав до США, де перебуває і зараз.

Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Еллерт не зміг пройти повз розлучення Даші Квіткової та Микити Добриніна.

"Квіткова та Добринін це був останній оплот опору. Все, закривайте проект. То все від лукавого", - написав Олександр.

Варто зазначити, що про розлучення розповіла Даша в інтерв'ю Маші Єфросініній. Блогерка зазначила, що після розлучення брудної білизни не буде на публіці.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина, яка натякнула на нові відносини, записала ролик, що інтригує.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" розповів, які подарунки приймає у свій день народження.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітив друге підборіддя.



