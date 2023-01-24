Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український співак, який одружений з актрисою Сніжаною, яка є ще й його менеджером. У пари є троє дітей – Єлисей та Веселина, а також старший син Артур, якого Сніжана народила від минулих стосунків, але він уже взяв прізвище Сергія.

Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Бабкіна поділилася несподіваним відкриттям. Як виявилося, Філіп Кіркоров вирушив у тур Німеччиною.

"Тур Німеччиною? Що це за фігня така?!! Як таке можливо", - написала Сніжана.

"Сергій Бабкін уже розпочав розслідування".

"2022 рік - війна в Україні, ви продовжуєте возити російських артистів? 2023 рік, ви везете Кіркорова? І при цьому у вас на сайті написано "Немає війні!". Верх цинізму!", - продовжила Сніжана на наступний сторіс, розповівши, яка компанія займається подібним.

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