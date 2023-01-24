Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка не забуває і про Інстаграм, де цього разу вирішила звернутися до свого таємного шанувальника, розваживши українців.

"Хтось біля дверей постійно залишає квіти, але я хочу нагадати, що я живу в 135-й квартирі, а не в 54-й...і на 15-му поверсі, а не на 3-му", - написала Леся. та поділилася фотографією, де позувала з букетом тюльпанів.

Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи шеф-кухаря Володимира Ярославського, соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, актрису Ірину Сопонару та телеведучу Машу Єфросинину, а також написали коментарі:

"То може не для вас?";

"Ну головне серцем відчувати, що то Вам";

"Головне, щоб ти їх завжди знаходиш)";

"От інтуїція, Лесю, своє де завгодно відчуєш))";

"А скоро весна! Найшвидшої перемоги!";

"Блін, ви мені очі розплющили. Змусили подивитися на речі деякі інакше";

"Розумію Вашу проблему... Моя доставка їжі чомусь завжди під дверима сусідів залишає".

Нагадаємо, Нікітюк у салоні краси чесно показала, чим можна безпечно омолодитися.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк виклала урок українкам, як виглядати спокусливо в костюмі.

Також Politeka писала, що Нікітюк у золотому купальнику засумувала за розкішними відпустками за кордоном .



