Відома співачка Тіна Кароль продовжує показувати кумедні ролики в мережі та привертати увагу до себе. Нещодавно артистка зізналася, що мала серйозні проблеми з вагою та схудненням, а тепер може говорити і бути більш відкритою.

Артистка останнім часом стала активніше розповідати про себе, дивувати розповідями про особисті успіхи. Також Тіна почала більше ділитися простими роликами без постановок. На цей раз фанати оцінили по-своєму.

«Челендж – дайте Леопарди – крокує Світом; Підтримуємо – леопарди України; Тому що щастя це знайти людину, яка триматиметься за тебе як Шольц за Леопарди😁

Тіна Кароль просто чудова співачка та гарна дівчина; Beautiful natural look. Stunning; Доброго ранку красуня чарівна моя; Клас» – пишуть фанати.

Нещодавно зірка зізналася, що втратила вагу лише завдяки оновленому підходу до свого здоров'я.

Щоденні стреси, картизол на піку. .. тільки потім прозріння. Зрозуміла, що проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно» - зізналася Кароль.

Нагадаємо, співачка Крістіна Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Також повідомлялося про відповідь Тіни Кароль – Соловій.

Також Politeka писала, що Крістіна Соловій показала учасника "Голос країни", що підкорив її.