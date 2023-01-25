Телеведучий Григорій Решетник поділився в Instagram авторським віршем, який присвятив народній "еліті", яка пасеться біля "бюджетного корита". Вірш він написав на тлі корупційних та репутаційних скандалів за участю чиновників у міністерствах, органах центральної влади та правоохоронних органах, які призвели до кадрових "чисток".

"Чиєсь мале дитя талановите, співаючи в метро у натовпі зимою

Збирає копійки несамовито, абид ля ЗСУ на фронт купити зброю.

А паралельно вдень і ніч, підбігши до бюджетного корита

До крові б'ється віч-на-віч народом обрана "еліта".

Порядні ж люди серед них стоять в сторонці мовчки й тихо,

хоча могли колегам дати вже під дих, сказавши: "Зупиніться - буде лихо".

Панове, ви не падайте на дно, ще є в вас час покаятися слізно.

Бо як дитя з народом вийдуть із метро, тоді вже точно може бути пізно!", - написав вірш Григорій Решетник.

Підписники Решетника оцінили його вірш і написали йому кілька компліментів: "Дуже точно і правильно" , "Дуже правильні думки" , "Як добре сказано, пиши більше, в тебе виходить круто".

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