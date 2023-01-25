На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати шоколадні тістечка без випікання.
"Ви часто мене запитуєте, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання💛Ділюсь з вами всім, що знаю, готую і люблю", — пише зірка "Мастер Шеф".
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
350 г печива (1 уп)
70 мл молока (5 ст. л)
20 г какао порошка (2 ст.л. без гірки)
150 г вареного сгущеного молока (5 ст.л. )
100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)
50 г волоського горіху (8 шт)
сіль за смаком
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Одразу відкладаємо в сторону волоські горіхи, кілька печив та 5 г какао порошку - їх ми будемо використовувати для обсипки.
Беремо печиво та робимо з нього крихту. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао порошок, сгущене молоко, сіль і все перемішуємо. Додаємо молоко кімнатної температури та перемішуємо. Об'єднуємо цю масу з покришеним печивом. Далі Єлизавета Глінська робить посипку, змішуючи подрібнені печиво та горіх із какао.
Формуємо тістечка в формі кульок, обвалюємо їх у крихті. Ставимо в холодильник на 2-3 години і можна смакувати.
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