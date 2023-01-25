Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала незвичайне фото, яким приєдналася до флеш-мобу, суть якого привернути увагу до поставок німецьких танків Leopard 2 в Україну.
Схоже, це архівне фото, тому що зараз Наталя виглядає трохи інакше. Перед камерою зірка з'явилася в цікавій локації та нескромному образі – на ній вузька леопардова сукня з-під якої буквально стирчить чорний бюстгальтер. Свій образ артистка доповнила чорною сумочкою та сріблястими черевичками, її волосся акуратно покладене, а на обличчя легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Могилевська написала: "#freetheleopards". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Красуня. Я дуже пишаюся і дякую богові за те, що ходжу по одній землі з такою людиною. Наталю, у вас велике серце".
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"От і все": скандал із продуктами для ЗСУ не пройшов даремно, хто вже поплатився
"Доліталися": у окупантів нова велика невдача, подробиці
"Коли ви вже нажеретесь": українці відреагували на нове рішення Шмигаля після скандалу
Шоптенко з "Танці з зірками" поділилася радісною новиною та несподіваним відео: "Довго думала..."
"Наша гордість!".
"Вам дуже пасує".
"Це флеш-моб заради Гепардів?"
"Так красиво з такою зачіскою та кольором волосся. Чарівність".
"Яка ти у нас гарненька та красива!".
"Наталочка, леопардова сукня - заява Німеччини на Леопарди".
"Крута українка".
"Леопарди у топі!".
"Красуня, так тримати".
"Правильний меседж, Наталя! Нехай дають Леопарди!"
Нагадаємо, "Боже, як красиво": фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці з зірками" та розповіла, що б хотіла змінити.
Як повідомляла Politeka, "Дивися, кого ти втратив": Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.
Також Politeka писала, що "Не зупинятися": Осадча чесно розповіла, що дарує їй внутрішній спокій під час війни.