Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала незвичайне фото, яким приєдналася до флеш-мобу, суть якого привернути увагу до поставок німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Схоже, це архівне фото, тому що зараз Наталя виглядає трохи інакше. Перед камерою зірка з'явилася в цікавій локації та нескромному образі – на ній вузька леопардова сукня з-під якої буквально стирчить чорний бюстгальтер. Свій образ артистка доповнила чорною сумочкою та сріблястими черевичками, її волосся акуратно покладене, а на обличчя легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Могилевська написала: "#freetheleopards". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня. Я дуже пишаюся і дякую богові за те, що ходжу по одній землі з такою людиною. Наталю, у вас велике серце".

"Наша гордість!".

"Вам дуже пасує".

"Це флеш-моб заради Гепардів?"

"Так красиво з такою зачіскою та кольором волосся. Чарівність".

"Яка ти у нас гарненька та красива!".

"Наталочка, леопардова сукня - заява Німеччини на Леопарди".

"Крута українка".

"Леопарди у топі!".

"Красуня, так тримати".

"Правильний меседж, Наталя! Нехай дають Леопарди!"

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