Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав невелике інтерв'ю та привернув увагу до своїх висловлювань.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український музикант, який багато років є лідером музичного гурту "Океан Ельзи". Артист продовжує свої виступи на підтримку українців та ЗСУ, а також часто дає інтерв'ю.

«Сьогодні був в ефірі @snidanok. Зокрема, говорили і про засудження співачки Мерієм Герасименком за виконання нашої пісні» - написав під коротким роликом В'ячеслав Вакарчук.

Шанувальники у свою чергу висловили свою думку:

«А 21.09.2019 стрибали на концерті у Мінську... Хворі люди😢; Дякую за підтримку білорусів, дуже сподіваємося побачити вашу групу в Білорусі, коли весь цей жах закінчиться. Ми разом із Україною;

Це що відбувається, не маю слів, але твій внесок реально важливий!; Святослав - Ви найкращий! Героям слава; Так, це інший світ, від якого ми відійшли.

Раніше артист розповів про подарунок та останнє повідомлення від Дениса Монастирського, з яким вони були добре знайомі.

Коли зустрілися, він виніс маленький футляр, у якому була старенька дитяча скрипка. Тоді ж розповів, що це скрипка з музичної школи саме в Харкові. Школи, яку розбомбили росіяни, а скрипка дивом уціліла... Відверто, це був один із самих зворушливі подарунки, які я отримував за все своє життя”, – згадує Святослав Вакарчук.

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