Популярний український хореограф, шоумен та суддя багатьох телешоу, серед яких "Танці з зірками" Влад Яма, який із самого початку війни з родиною поїхав жити в США, час від часу ділиться у Instagram кадрами зі свого нового життя за кордоном. Так, цього разу танцюрист виклав нові фото з вечірки та розповів, як збирає кошти на допомогу ЗСУ.

Як виявилося, в Америці Влад став за діджейський пульт та влаштував гучну гулянку, на якій влаштували також благодійний аукціон. За словами танцюриста, за один вечір вдалося зібрати понад 9 тисяч доларів, які спрямують на покупку автомобіля для 46-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Судячи з фото, дружина Влада Лілія супроводжує його на таких заходах.

У підписі до публікації Яма написав: "Ukrainian Winter Festival. Яскраво, масштабно і корисно! $9400 з аукціону на авто для 46 окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут і Соледар. Окремо дякую @chernyak_yevgeny за персональний внесок у $5000 і щоденну підтримку українців. Тепер вистачить ще й на дрони".

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