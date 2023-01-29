Відома блогерка Даша Квіткова на тлі заяв про розлучення вирішила показати, як тепер веселиться на відпочинку.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова нещодавно розповіла про можливе розлучення з "Холостяком" Микитою Добриніним, отримавши безліч різних коментарів. Вирішивши усамітнитися, вона вирушила із сином на розкішний відпочинок.

Цього разу Квіткова вирішила похвалитися розвагами із сином під час відпочинку на Мальдівах. Не забула вона звернути також увагу на схудлу постать, якою так пишається.

Думка коментаторів розділилися:

«А чого все-таки без тата. Ви були такою гарною родиною; а знімає їх тато Карло 😂. Він із ними; Але не хвилюйтеся, Микита не з ними;

Мальдіви як окремий вид мистецтва; Хороша сходинка до життя та правильна самореалізація. Є дитина, а родина буде. У розумної жінки все вийде.

Ховайте від сонечка малюка, на Мальдівах воно дуже пекуче 🔥; У Левчика засмага, як шоколад!».

"Я взяла із собою тільки одну книгу, в яку завжди повертаюся. "Радикальне прощення". Прощення про те, що потрібно відпустити, зрозуміти, для чого все це було. Все це минулі дії, страхи, думки".

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