На своїх сторінках в Instagram Осадча та Горбунов розповіли про ефір "Сніданку з 1+1", в якому говорили про шляхи повернення заручників і про перемовини з росією по поверненню полонених.

"Цивільний полон, цивільні заручники! Ця проблема стає масштабною катастрофою! Більше 20000 людей ув’язнені, депортовані, вивезені, в тому числі і діти! Ми об’єдналися з офісом Омбудсмена з прав людей для ще більшого результату поверення наших людей і пошуку зниклих!... Далі більше! Ми всіх знайдемо і всіх повернемо!!", — наголосила Катя Осадча.

"Важливі теми військових полонених і цивільних заручників піднімали сьогодні в «Сніданку»! Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про титанічні зусилля, які робляться для того, щоб обміняти всіх на всіх! Окрема тема - цивільні заручники, де до зусиль держави доєдналась Катя Осадча з проєктом «Пошук зниклих!»! Мета у всіх одна - повернути всіх українців додому, в Україну!!", — написав Юрій Горбунов.

Українці в коментарях підтримали зіркову пару:

"Це прекрасно що ви об'єднались, разом буде легше творити ще більше добра🙏. Бережи вас Господь🙏";

"Боже, допоможи повернути всіх наших людей та діточок додому".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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