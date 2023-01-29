На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що ворог далі повільно просувається в районі Бахмута, зокрема, вже атакує наші позиції у наступному укріпленому районі на захід - у містечку Часів Яр (фото 1). На інших напрямках наша оборона непохитна.

Попри створення певного очікування з-поміж українських посадовців навколо надання Україні бойової авіації (відео 3), офіційного рішення поки немає, хоча у США не виключають передачу винищувачів F-16 Україні. Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував своє ж інтерв’ю El Pais щодо очікування літаків в Україні і назвав це «складнощами перекладу».

Марічка Падалко відзначила, що на те, як до України вже їдуть сучасні танки, можна дивитися вічно - відео 4.

На президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел - колишній генерал НАТО, який активно підтримував Україну у її протидії російському вторгненню (фото 5).

США відкрили гарячу лінію (фото 8) для боротьби з корупцією, яка може стосуватися американської допомоги Україні, і направили генеральних інспекторів до Києва.

Не Бенксі єдиним. Італійський художник TVboy створив графіті у Бучі та Ірпені (фото 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.