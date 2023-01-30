Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео, в якому показала, як самостійно робить собі макіяж, та зачитала відомий маніфест про неадекватні вимоги до жінок у суспільстві, який кілька років тому підірвав мережу.

"Вони говорять — будь леді! Спідниця занадто коротка. Виріз досить глибокий. Не оголюйся так! Прикрийся! Не залишаєш нічого уяві! Не спокушай! Будь гарячою. Не провокуй! Сама напрошуєшся! Носи чорне та підбори. Це вже занадто! Наче сіра миша. Навіщо себе запускаєш? Їж більше! Схудни! Замов салат. Вуглеводам — ні. Десерту також. Сядь на дієту! Боже... ти як скелет. Їж більше. Виглядаєш виснажено та хворобливо. Будь природною! Це занадто! Перестаралась! Волосся закоротке. Перефарбуйся! Але не в синій, це ненатурально. Не говори так голосно! Не говори багато! Не тисни на чоловіків...", — каже Катерина Кухар у кадрі.

"Ми не маємо часу на антракт по відношенню до себе. Не маємо часу чекати ідеального втілення, щоб бути собою. Тут і зараз кожна є унікальною! І кожна не може змінити два шляхи: це вчора і завтра. Бо тільки сьогодні є можливість бути. Бути такою як є!", — написала балерина під відео.

Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар та засипали її компліментами:

"Істина - «ми не маємо часу на антракт…». Я збережу! Дякую тобі, Катюша! ❤️🔥";

"О так. Дякую. Саме те, що сьогодні треба почути".

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Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

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