Українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич відповіла на різні питання фанатів, а також торкнулася теми особистого життя та прощання з екс-коханими. Свої відповіді Злата супроводжувала власними кадрами в Інстаграм.

"Як викинути з серця чоловіка, якого люблю, але який кинув без пояснень" - запитують у Злати.

Вона відповіла:

“Твоє буде твоїм. Чоловік пішов без пояснень: уяви, що ти з ним будувала довге життя разом, а він пішов. Тому краще зараз. Говори про душевний біль із подругою, не тримай усередині. Дай собі час пережити цю ситуацію і відпусти потім, дай собі час. Ти любиш більше, а не його, справжнє кохання, це інше – так багато радості та взаємності!» - зізналася Злата.

Ми писали, Полякова та Єфросиніна фактично живуть закордоном з 24 лютого і приїжджають додому лише на різні зйомки та інтерв'ю. Полякова ж влітку, під час першої поїздки додому поспішила у сукні до нарядів до військових і влаштувала зйомку.

Злата написала тоді слова "подяки" таким артистам, які дали "відпочити" таким, як вона – тим, хто нікуди не втікав.

На агресію Полякової Злата відповіла, що все пам'ятає і на все відповість, навіть розповість про це детально в інтерв'ю. Схоже, що ситуація не закінчилася.

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