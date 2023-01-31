Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця, яка прославилася завдяки своїм хітам "Голови" та "Рибки". Тепер артистка досить успішна і встигла співпрацювати з багатьма зірками.

Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка розповіла про свій невдалий досвід.

"Не займайтеся самолікуванням!", - написала зірка.

"Я вже майже прийшла. Щось я пізно вирішила записувати. Але, значить, слово перше: не займаємося самолікуванням. Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що ой, ми в Європі, лікар далеко... Знайте, що в деяких Випадки це призводить до поганих результатів, а в деяких і до летальних. Не робіть цього, не будьте як я, йдіть до лікаря", - сказала Alyona Alyona.

"Не відкладайте лікування. Бо це дорого, це довго і не ок", - написала на другому сторисі зірка.

"Друге слово, кожне наше відкладення звернення до лікаря на потім, як ми це любимо, коли вже припече, дає нам: а) ще одні додаткові симптоми; б) ускладнення хвороби; в) лікування, яке б'є по кишені і займає дуже багато часу . Питання ваше, чим ви хочете хворіти, як довго, і за скільки грошей ви хочете лікуватися, не питання, у вибір, так", - додала артистка.

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