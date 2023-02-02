Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала добірку фотографій у зимовому образі, а у підписі до них поділилася своїми переживаннями та почуттями на початку лютого.

Як видно, на нових фотографіях Наталку зображено серед льоду та снігів. Перед камерою вона з'явилася в кількох зимових образах - все біле, як і пейзаж навколо неї.

За словами актриси, лютий став особливим місяцем для всіх українців, оскільки саме у лютому розпочалася повномасштабна війна, яку розв'язала росія в Україні. І цей період став особливим для всіх наших людей.

"Сьогодні починається місяць, який триває майже рік в наших серцях, росія напала на Україну саме в цьому місяці. Наше життя дуже змінилося саме в цьому місяці. Ми всі зрозуміли ЩО НАСПРАВДІ важливо саме в цьому місяці. Лютий, будь нам ніжним в цьому році. Скоро на нас чекає ПЕРЕМОГА. Все буде Україна, це вже відчувається в повітрі! Ще з лютого починається "космічний новий рік" (китайці точно щось знають!) і енергії будуть зовсім інші, тож не марнуйте час, дійте, прислухайтеся до себе і допомагайте нашим хлопцям ЗСУ. Психологи кажуть, що зараз, багатьом людям буде важко, бо з початку жахливого вномаштабного вторгнення росіі - майже рік, і навіть ті, хто тримався до останнього, можуть впасти в апатію. Не знаю як ви, але я дійсно відчуваю як цей місяць тригерить мене. Закликаю вас всіх триматися! І працювати над своїм станом! Обіймаю!", - написала Денисенко у своєму посту.

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