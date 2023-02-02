Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото та звернулася до шанувальників за порадою.

Як видно, на новій фотографії Злата знята у цікавій локації, вона стоїть біля стіни, розмальованої яскравими графіті. Перед камерою зірка з'явилася у простій чорній футболці з яскравим і концептуальним малюнком на грудях, вона склала руки в серце з долонь і мило посміхається на об'єктив.

У підписі до публікації Огневич попросила порад у шанувальників: "Як ви, живучи в Україні, шукаєте сили для відновлення ресурсу та душевної рівноваги? Поділіться простим, життєвим досвідом у коментарях. Усім лав, мої прекрасні Незламні".

Українці не пройшли повз і відразу почали давати поради співачці, розповідаючи про свій особистий досвід:

"Кажу собі - є руки, ноги, голова працює не ногою! Ще кава, діти, робота і коти".

"Робота, щоб бути корисною. Не опускаємо руки".

"Мені допомагає моя сім'я, її підтримка. Також намагаюся допомагати, чим можу людям, які цього потребують".

"Українська поезія. Вся. І сучасна теж. Музика. Прогулянки на вулиці та спостереження за дітьми".

"Карпати - мій вірний спосіб".

"Творчість, креатив, подкасти та віра у ЗСУ".

"Донати, збори коштів на ЗСУ, спорт, у теплішу погоду – поїздки на мотоциклі, хороша музика".

"Сон, психотерапія, спілкування з однодумцями, улюблена справа".

"Злато, ти теж нас надихаєш не опускати руки. Працюємо та допомагаємо ЗСУ".

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