Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому пожартувала на тему, що робить, коли хочеться поплакати.

У короткому ролику Оля сидить за піаніно, знімає себе на камеру і ділиться з шанувальниками своїми думками: "Такий настрій, що впала б на підлогу, як у п'ять рочків, і поплакала б. Але підлога зимна, коліна хрустять, туш потече. Буду, к*рва, сильна".

У підписі до публікації Цибульська додала: "Як ти? Я гойдаюся на емоційних гойдалках. Обіймаюся з тими, кого люблю, і тримаюсь на вірі у ЗСУ та почутті гумору. Все буде Україна".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати нове відео зірки:

"Хочеться плакати… стільки болю, смертей, несправедливості. Боже, де ти, допоможи".

"Добре, коли так виходить. А якщо сил більше немає?"

"Так, емоційний стан бажає кращого. Але ми маємо бути сильними".

"Так, і коли хочеться так і зробити, чесно, але ми ж жінки повинні бути сильними! Віримо у ЗСУ та почуття гумору!".

"Як добре сказано".

"Емоційна гойдалка - то плачу, то сміюся".

"Це про мене сьогодні. Вже просто дах підриває від новин про настання. Дуже страшно".

"Іноді хочеться не те слово, що поплакати, а заплакати. Але треба бути сильними".

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