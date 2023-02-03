Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала гарячі фотографії зі свого відпочинку на Мальдівах. На нових знімках вона знята, мабуть, на нічному пляжі. Спочатку вона з'являється в кадрі у вузькому чорному костюмі, який складається з шортів і майок, а потім знімає верх і позує вже топлес. Волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на її обличчі щаслива посмішка.

У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, залишила лише емодзі у відео місяця. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Якщо бути мамою, то тільки такою".

"Яка Ви неймовірна! А постать вогонь".

"Цікаво хто робить ці фото".

"Квіткова розквітає".

"О, зараз понаписують "не встигли розлучитися, як голий фотографується". Дуже кайфова, природна та натуральна".

"Даша, хто робить вам такі фото?"

"Зробили груди, тепер є чим похвалитися".

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