Головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський поділився в інтерв'ю Олицькій подробицями стосунків та розставання з переможницею Катею Лозовицькою. Після інтерв'ю Катя у своїх Інстаграм-Сториз відреагувала на слова Топольського про їхні особисті стосунки.

Так, Алекс Топольський розповів, що йому стало нецікаво з Катею, яка не могла підтримати глибоку та змістовну розмову. Також він заявив, що їй для стосунків потрібен багатий чоловік старшого віку, який ставитиме її у пріоритет. Негативні висловлювання Каті на свою адресу Алекс назвав "кинджалом у спину".

Коментуючи неприємні слова переможниці на свою адресу, що її не влаштовували стосунки, Алекс Топольський заявив, що його колишня дівчина могла "хайпитися".

Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька відреагувала на випади свого екс-коханого, стосунки з яким тривали лише місяць.

"Друзі, можете мене не відмічати на новому інтерв'ю самі знаєте кого. За тими нарізками, які я бачила – новий потік брехні та лицемірства. Навіть не хочу витрачати час і дивитися повну версію. Розчарувань з мене достатньо", – написала Лозовицька.



Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.