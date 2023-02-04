Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Також її запрошували судити цей проект, а ще Ілона їздила до Грузії, де була хореографом-постановником аналогічного шоу. Гвоздєва зізнавалася, що призи для танцюристів були там кращими за українців. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де цього разу показала, як тренується.
Зробіть ці вправи 5 разів поспіль і ваші стегна з сідницями будуть палати.
Давайте домовимось із вами. Я виставляю повідомлення з танцями та вправами, а ви робите донат для наших хлопців та приєднуєтеся до збору для 241 Бригади ТРО ЗСУ, 243 Батальйону, 7 роти!
Хлопці захищають нас на східному напрямку у гарячій точці! Для перемоги їм потрібний квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic!", - написала Ілона під відео.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Млинець яка хороша у Вас фігура, хоча місяць такий...";
"Що це за краса на стінах? Це шпалери, розпис?";
"Ілоно, підкажіть будь ласка коли краще робити тренування?";
"Я уявляю як у мене болять коліна".
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танці зі зірками" різко відреагувала на скандал із п'яними вечірками у Києві
А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздєва з "Танці зі зірками" зізналася, через що їй довелося пройти.
Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців з зірками" влаштувала гламурну жіночу вечірку.