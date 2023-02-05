Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка, яка публічно спалила свій незмінний атрибут – кокошник – поділилася афішею та розповіла про нову концертну програму.

Як виявилось, Оля вирішила влаштувати повністю український концерт. Зірка відмовилася від своїх російськомовних хітів та підготувала повністю нову українську концертну програму. Для афіші співачка обрала одне зі своїх яскравих фото у сукні, в якій виступала в американському турі, вона виглядає дуже войовничо та яскраво.

У підписі до публікації Полякова розкрила деталі: "8 марта в КВЦ "Парковый" состоится мое первое выступление с новой концертной программой, которая получила название "Все будет хорошо"! В нее войдут любимые хиты на украинском языке, а также новые треки военного времени. Ссылки на билеты в шапке профиля".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Чекаємо з нетерпінням".

"Та вже. Все буде добре".

"Якраз вчасно, у тему буде у березні".

"Люблю тебе".

"Одна любов".

"Наша красуня".

"Люблю".

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