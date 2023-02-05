На шоу "Холостяк" Саша боролася за серце підприємця Алекса Топольського, але не склалося. Зараз же вона намагається почати нове життя в США. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександра Мудра вирішила відповісти на питання підписниці, яка не може прийняти свою надмірну худорлявість.

"Мені це знайомо. Я завжди намагаюся набрати вагу та м’язову масу. Коли перестаю правильно харчуватися — різко худну на 2-4 кг. Насправді, люди сприймають нас так, як ми самі себе подаємо. Повірте, їм взагалі все одно, як ми виглядаємо — ці загони лише в нашій голові. Дуже раджу вам стати перед дзеркалом повністю оголеною! Роздивитися кожен міліметр свого тіла, а потім почати себе хвалити", — пише зірка "Холостяка".

Вона попередила, що спочатку це може бути складно, можливо, ви навіть почнете плакати.

"Не бійтеся — це нормальна реакція. Якщо ви зможете виконувати цю практику хоча б раз на тиждень — ваше ставлення до себе почне змінюватися. Займіться спортом та слідкуйте, чим ви годуєте своє тіло. Воно у вас одне і таке унікальне. Ваше тіло завжди буде з вами! Будь ласка, полюбіть його і воно розквітне, обіцяю!", — наголосила Саша Мудра.

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