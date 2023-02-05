Популярна українська співачка Тіна Кароль у блискучому топі показала образ, що досить інтригує.

Відома артистка вирішила влаштувати яскраву зйомку, наголосивши на результатах свого схуднення. Нещодавно вона зізналася, що помітно довго не могла прийти до тями і зводила організм дієтами багато років.

Тільки згодом вона змогла знайти потрібний і правильний варіант схуднення, який їй не шкодить. У блискучому топі та світлих джинсах артистка не приховувала зміни у зовнішності.

Не приховала артистка також своїх форм, інтригуючи українців яскравою зовнішністю. Зйомки Кароль проводила у Києві, коли востаннє приїжджала додому.

Ти своя; Думаю добре попрацювала; Тіночка Кароль просто чудова дівчина. Наша гордість України та стильна леді» - пишуть у мережі.

Також Тіна Кароль вирішила показати кілька кадрів, зроблених у перерві між зйомками спеціальної фотосесії у модному одязі. Артистка позувала в костюмі брюки з відкритим декольте.

Акуратний макіяж із акцентом на очі, а також кокетливий вигляд зацікавили українців. Так Кароль знімалася спеціально для реклами своєї колекції одягу. Її розкупили всього за кілька годин, тому зірка продовжує показувати в Інстаграмі свої успіхи, а також ділиться більш особистим у телеграмі.

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