Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти про незручні ситуації із сусідами. Артистка живе у Києві в особистій квартирі, навіть незважаючи на гарний район, де знаходиться її будинок, перебувають і свої мінуси.

На цей раз Злата поскаржилася, як через сусідів їй не вдається поспати. Більше того, деякі люди роблять це має намір перешкодити їй або сусідам.

«Сусіди знизу… вибрали дуже низький спосіб «мости»: імітація ремонту о 01:31 ночі. Фантазії – нуль, адже звуків багато різних. Я знаю, що це точно вони вже з'ясувала це питання. Хей, тут окрім мене живуть інші!» – поскаржилася Огневич.

Артистка продовжує займатись навіть незважаючи на активний графік роботи над новими композиціями.

Заняття артистки вже давно відбуваються у спортзалі під суворим наглядом тренера. Саме вона і знімає на камеру, як Злата виконує вправи, після чого Огневич публікує їх у себе в мережі та розповідає про виконану роботу.

Видно, що заняття у спортзалі приносять співачці задоволення. На цей раз Злата зізналася, що намагається займатися перед сном і повернути нормальний режим дня важко.

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