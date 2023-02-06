Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений на колезі Каті Осадчій. У пари є двоє спільних дітей – Іван та Данило. Також у Каті є син від минулих стосунків – Ілля. Не забуває Горбунов і про Інстаграм, де цього разу розповів про трагедію. Зірка поділився кадрами, на яких можна побачити обвалення житлових будинків від землетрусу.
"Жахливий землетрус у Туреччині! Вже більше тисячі загиблих! Наші співчуття всім потерпілим!"
Щойно паблики повідомили про новий поштовх, магнітудою 7.8 балів!", - написав Юрій.
Українці приєдналися до слів Горбунова у коментарях:
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"Це неможливо сприйняти ..... куди ти, Мир, руйнуєшся?????";
"Що у світі твориться….Господи зупини це жах";
"Боже, який жах. Співчуття Туреччини";
"Таке відчуття, що наближається кінець світу";
"Який жах. Співчуття всім постраждалим та їхнім сім'ям";
"Це жах. Стихію неможливо приборкати. Співчуття людям";
"Співчуття і любов-головні почуття, яким нас навчають зараз. Співчую";
"Боже який жах. Щирі співчуття. Україна з вами Туреччина, тримайтеся".
Нагадаємо, Горбунов поділився трепетними кадрами з Осадчою, звернувшись до дружини
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов із Осадчою за один вечір зібрали величезну суму для українських захисників .
Також Politeka писала, що Осадча показала рідкісне фото із 20-річним сином і несподівано нарвалася на критику