Телеведучий Юрій Горбунов розповів про нову трагедію українцям, в якій загинуло понад тисячу людей.

Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений на колезі Каті Осадчій. У пари є двоє спільних дітей – Іван та Данило. Також у Каті є син від минулих стосунків – Ілля. Не забуває Горбунов і про Інстаграм, де цього разу розповів про трагедію. Зірка поділився кадрами, на яких можна побачити обвалення житлових будинків від землетрусу.

"Жахливий землетрус у Туреччині! Вже більше тисячі загиблих! Наші співчуття всім потерпілим!"

Щойно паблики повідомили про новий поштовх, магнітудою 7.8 балів!", - написав Юрій.

Українці приєдналися до слів Горбунова у коментарях:

"Це неможливо сприйняти ..... куди ти, Мир, руйнуєшся?????";

"Що у світі твориться….Господи зупини це жах";

"Боже, який жах. Співчуття Туреччини";

"Таке відчуття, що наближається кінець світу";

"Який жах. Співчуття всім постраждалим та їхнім сім'ям";

"Це жах. Стихію неможливо приборкати. Співчуття людям";

"Співчуття і любов-головні почуття, яким нас навчають зараз. Співчую";

"Боже який жах. Щирі співчуття. Україна з вами Туреччина, тримайтеся".

Нагадаємо, Горбунов поділився трепетними кадрами з Осадчою, звернувшись до дружини

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов із Осадчою за один вечір зібрали величезну суму для українських захисників .

Також Politeka писала, що Осадча показала рідкісне фото із 20-річним сином і несподівано нарвалася на критику