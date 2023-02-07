Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Знаменитість після початку повномасштабної війни практично відразу виїхала до Німеччини, куди її забрав хлопець. А напередодні Даша наважилася повернутися до України майже через рік.

Не забуває Петрожицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дарина вирішила показати, як змінила образ, поділившись новою публікацією у своєму сторісі.

"Льоша зробив мені каре у другому сезоні "Папік". З того часу стрижуся тільки у нього", - написала Петрожицька в публікації.

Після цього зірка показала результат, поділившись ще одним сторісом.

"Трохи оновилася", - зазначила знаменитість.

"Слухайте, сьогодні я була не так як учора. Сьогодні я встигла зробити все, що я хотіла і навіть підігріти воду, щоб попити чай, коли вимикають світло, але його вже півгодини не вимикають і я вже випила чай. Я сиджу і чекаю, коли вимкнуть світло і нічого не роблю - це так дивно. Але сиджу і радію, вже другий день радію, я просто з вами ділюся", - зазначила Дарія у сторіс, розповідаючи про свої відчуття після повернення.

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