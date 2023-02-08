Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". Після відходу з групи зірка ще вирішила і піти від свого чоловіка Володимира Дантеса. Після цього Дорофєєва вирішила розпочати стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, який раніше був другом сім'ї, але теж розлучився зі своєю дружиною.
Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де часто публікувала готування їжі. На цей раз не став винятком і Надя поділилася новим роликом у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"карамель згоріла, цибуля гірка";
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"я не можу ти така ідеальна";
"Ахахахах у тебе тепер Кулінарний (свари якщо не правильно) ТікТок";
"Надя, вирішила навчити нас готувати їжу";
"Я сама хочу тепер це спробувати?";
"Оххх і Надя, ох і кулінарка, настав час уже відкривати особистий кулінарний блог "Dodofood";
"млинець я думала це ти цибулю в карамелі смажиш";
"боже, як потрапити до тебе на кухню і щоб ти нагодувала мене цими шедеврами";
"Надя ти останнім часом так готуєш багато";
"Надя тобі терміново треба в Ізраїль спробувати нашу шакшуку! І виступити з концертом".
Нагадаємо, Дорофєєва похвалилася кулінарними талантами свого нового бойфренда
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у маленькій сукні здивувала стрункою фігурою без зайвого пафосу.
Також Politeka писала, що Дорофєєва зіткнулася з викликом під час зйомок кліпу "Вотсап" та показала поранені пальці.