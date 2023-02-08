Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". Після відходу з групи зірка ще вирішила і піти від свого чоловіка Володимира Дантеса. Після цього Дорофєєва вирішила розпочати стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, який раніше був другом сім'ї, але теж розлучився зі своєю дружиною.

Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де часто публікувала готування їжі. На цей раз не став винятком і Надя поділилася новим роликом у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"карамель згоріла, цибуля гірка";

"я не можу ти така ідеальна";

"Ахахахах у тебе тепер Кулінарний (свари якщо не правильно) ТікТок";

"Надя, вирішила навчити нас готувати їжу";

"Я сама хочу тепер це спробувати?";

"Оххх і Надя, ох і кулінарка, настав час уже відкривати особистий кулінарний блог "Dodofood";

"млинець я думала це ти цибулю в карамелі смажиш";

"боже, як потрапити до тебе на кухню і щоб ти нагодувала мене цими шедеврами";

"Надя ти останнім часом так готуєш багато";

"Надя тобі терміново треба в Ізраїль спробувати нашу шакшуку! І виступити з концертом".

Нагадаємо, Дорофєєва похвалилася кулінарними талантами свого нового бойфренда

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у маленькій сукні здивувала стрункою фігурою без зайвого пафосу.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зіткнулася з викликом під час зйомок кліпу "Вотсап" та показала поранені пальці.



