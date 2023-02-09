Український танцюрист та хореограф Влад Яма, який судить проект "Танці зі зірками", знову нарвався на критику.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який судить "Танці з зірками", а до цього був у кріслі судді "Україна має талант". А після повномасштабного вторгнення Влад узяв дитину та дружину, поїхавши до США. При цьому танцюрист запевнив, що йому вдалося законно залишити Україну, хоча це викликало питання у його колеги зі сцени. Перебуваючи в Америці, хореограф постійно показує, як допомагає Україні, хоча це не рятує його від критики, що практично вже рік не приїжджає на Батьківщину.

А нещодавно Влад опублікував нові сториси, через які знову нарвався на критику.

"О, клас. Напевно, важко українською мовою спілкуватися...", - написав фанат.

"Знову за рибу гроші", - лаконічно відповів Влад.

Також танцюрист вирішив показати, як його хвалять у відповідях.

"Не розумію цей срач. Учора в Нью-Йорку на зустрічі завдяки харизмі Влада заробили понад 20 тисяч доларів, це не вважаю ту роботу, яку він робив цілий день як ведучий, з якої гроші підуть на підтримку України", - написав фанат, захоплюючись роботою Влада у США.

"Завжди відчував, що адекватні люди існують", - написав у відповідь Влад.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику і заступився за Влада Яму.

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма, який втік у США, після нової хвилі хейту звернувся до українців.

Також Politeka писала, що українці розкритикували Влада Яму, який втік до США, зірка відповіла