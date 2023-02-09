На кадрах артистка Джамала зібрала кілька моментів із робочого дня та зробила знімки з колегами.

Українська співачка Джамала приїхала до Києва, де продовжує волонтерську діяльність, але також не забуває про творчість. Цього разу артистка опублікувала на особистій сторінці кадри зі столиці та продемонструвала свої будні у музичній студії звукозапису.

Для роботи в студії Джамала обрала вельми креативне і незвичайне вбрання, яке підкреслило її вміння виділятися з натовпу. Зокрема знаменитість приміряла широкі чорні штани, зверху на них вона накинула довгу спідницю. Образ доповнювала водолазка в тон та жилет коричневого відтінку.

На кадрах артистка зібрала кілька моментів із робочого дня та зробила знімки з колегами.

"Київ вечірній. Повний творчих людей. Люблю! Надихає. Заряджає. Ми обов'язково переможемо!", - підписала фото співачка Джамала.

Користувачі мережі вкотре захопилися зовнішнім виглядом Джамали та викуповували її у компліментах.

"Ви прекрасні на будь-якому фото", "Просто дивовижна", "18 років, не більше", "Яка ж Ви красуня", "В образі поєднали все, що душі заманеться. Круто"- писали підписники артистки у коментарях під кадрами.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.