Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків з головним героєм шоу "Холостяк" та батьком свого сина Лева Микитою Добриніним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина відповіла на запитання шанувальників у сторіс.

Так, серед питань було про те, як Даша дізналася про свою вагітність і коли це сталося. Блогерша докладно відповіла на це запитання від шанувальників. Так, за словами Даші, свою вагітність вона дізналася вже на першому місяці.

"Мені спочатку було дуже погано, я думала, що в мене отруєння, тому що в ті дні ми були компаній у Львові і весело гуляли. А потім мені наснився сон, де розповідаю своїй подрузі про те, що я вагітна і роблю два Тести. Так що я прокинулася, зателефонувала з подружкою, пішла в аптеку, купила тест, який показав дуже легку смужку. Наступного дня я купила ще один, який вже показав дуже чіткі смужки", - поділилася Квіткова.

Також Даші поставили питання про її стосунки з алкоголем, оскільки шанувальники не бачили її на фото із келихом у руках. На це вона відповіла, що нейтральна до алкоголю, але може випити в компанії, а найчастіше вона виступає у ролі тверезого водія, який розвозить усіх додому після вечірки.

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