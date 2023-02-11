Марія Єфросиніна 10 лютого вийшла в інстаграм-сторіс, щоб відреагувати на чергові ракетні обстріли Росії, це росіянам зовсім не сподобалося.

Сторінку української телеведучої Маші Єфросініної у мережі Instagram знову відправили до тіньового бану через висвітлення правди про війну в Україні. Про це знаменитість розповіла у своїх Сториз і поділилася своїми емоціями після того, що сталося.

Зокрема, Марія Єфросиніна 10 лютого вийшла в інстаграм-сторіс, щоб відреагувати на чергові ракетні обстріли росії та похвалитися, який макіяж зробила, поки "русня біситься". Саме за цей підпис під знімком її і відправили до тіньового бану.

Якщо ви потрапили в тіньовий бан в інстаграмі, інші користувачі, у тому числі і ваші підписники, перестають бачити будь-які публікації у вашому акаунті, і кількість лайків і переглядів падає. Але це, зважаючи на все, зовсім не розмутило телеведучу.

Вона наголосила, що спочатку росія обстрілювала Україну весь день ракетами та дронами, а потім напала на її сторінку у соціальних мережах. Але навіть так, це не змінює того факту, що росіяни – вбивці, мародери та терористи.

"Мені здається, що я знову в бані - тіньовому бані. За те, що я сказала "йо*ана русня". Тобто день прожила не дарма", - з усмішкою заявила Маша Єфросиніна.

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