Мария Ефросинина 10 февраля вышла в инстаграм-сторис, чтобы отреагировать на очередные ракетные обстрелы россии, это россиянам совсем не понравилось.

Страницу украинской телеведущей Маши Ефросининой в сети Instagram снова отправили в теневой бан из-за освещения правды о войне в Украине. Об этом знаменитость рассказала в своих Сториз и поделилась своими эмоциями после произошедшего.

В частности, Мария Ефросинина 10 февраля вышла в инстаграм-сторис, чтобы отреагировать на очередные ракетные обстрелы россии и похвастаться, какой макияж сделала, пока "русня беснуется". Именно за эту подпись под снимком ее и отправили в теневой бан.

Если вы попали в теневой бан в инстаграме, то другие пользователи, в том числе и ваши подписчики, перестают видеть любые публикации в вашем аккаунте, и количество лайков и просмотров падает. Но это, судя по всему совсем не расстроило телеведущую.

Она подчеркнула, что сначала россия обстреливала Украину весь день ракетами и дронами, а потом напала на ее страницу в социальных сетях. Но даже так, это не меняет того факта, что россияне - убийцы, мародеры и террористы.

"Мне кажется, что я снова в бане - теневом бане. За то, что я сказала "е*аная русня". То есть день прожит не зря", - с улыбкой заявила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.